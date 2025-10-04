Taquaral recebe Feira de Adoção de Animais neste domingo

A Campet – Feira de Adoção de Animais em Campinas será realizada neste domingo (5), das 9h às 13h, na Lagoa do Taquaral (Parque Portugal), com entrada pelo portão 1. A ação é promovida pela Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). Seis cães, com idades entre 2 e 8 anos, estarão disponíveis para adoção.

Os animais já passaram por atendimento veterinário, estão vermifugados, castrados e microchipados. Eles foram resgatados pelo Samu Animal, serviço que atende animais de rua em situações de maus-tratos, acidentes ou doenças. São animais que chegam, na maioria das vezes, em estado crítico de saúde, como em casos de atropelamento.

Neste ano, o DPBEA já contabiliza 161 adoções de cães e gatos, resultado de feiras presenciais e atendimentos diretos no departamento.