Flávio Paradella: Metanol e o ciclo surreal de crises

O Brasil voltou a ser sacudido por mais um episódio que mistura tragédia sanitária, desorganização institucional e sensação coletiva de insegurança. O surto de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol coloca o país diante de um problema gravíssimo de saúde pública e, ao mesmo tempo, expõe o impacto econômico sobre dois setores estratégicos: o de bebidas e o de bares e restaurantes, que já convivem com margens apertadas e instabilidade regulatória.

O metanol é um veneno silencioso, impossível de ser identificado a olho nu em bebidas adulteradas. Isso transforma o episódio em algo ainda mais dramático: não existe prevenção real para o consumidor comum. A única alternativa é confiar nas autoridades, que, como de praxe, anunciam força-tarefas, gabinetes de crise e protocolos de emergência. Mas, na prática, o que se percebe é mais teatralidade do que eficácia.

Até o começo da tarde desta sexta-feira, o Ministério da Saúde tinha confirmado 60 notificações e 11 casos de intoxicação em São Paulo, além de uma morte já comprovada. O dado é suficiente para justificar o alerta, mas, ao mesmo tempo, a resposta institucional soa improvisada, com medidas que não garantem o controle da origem do problema. O envio de antídotos aos hospitais e a aceleração de exames toxicológicos são paliativos. A raiz do crime segue intocada: a produção clandestina de bebidas.