Agentes de Campinas apuram adulteração de leite no interior de SP

Agentes da Defesa Agropecuária de Campinas participaram, nesta sexta-feira (3), da operação “Lac Purum”, deflagrada pela Polícia Militar Ambiental para combater crimes ambientais ligados ao agronegócio e apurar a suspeita de adulteração de leite com produtos químicos em propriedades rurais do interior de São Paulo.

A ação foi coordenada pela 4ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Marília, com apoio do Ministério Público Estadual, por meio do GAEMA (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente) de Assis. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Assis, Platina, Lutécia e Oscar Bressane, mobilizando 15 viaturas, 42 policiais e seis agentes da Defesa Agropecuária.