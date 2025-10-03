Agentes de Campinas apuram adulteração de leite no interior de SP

Agentes da Defesa Agropecuária de Campinas participaram, nesta sexta-feira (3), da operação “Lac Purum”, deflagrada pela Polícia Militar Ambiental para combater crimes ambientais ligados ao agronegócio e apurar a suspeita de adulteração de leite com produtos químicos em propriedades rurais do interior de São Paulo.
A ação foi coordenada pela 4ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Marília, com apoio do Ministério Público Estadual, por meio do GAEMA (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente) de Assis. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Assis, Platina, Lutécia e Oscar Bressane, mobilizando 15 viaturas, 42 policiais e seis agentes da Defesa Agropecuária.
Durante as vistorias, os agentes encontraram 200 litros de leite armazenados em uma propriedade rural de Platina, material que foi recolhido para análise laboratorial. Também foram apreendidas quatro espingardas e 113 munições de diversos calibres, além de ser lavrado um auto de infração ambiental por dificultar a regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente, com multa de R$ 8.450,00.
A Defesa Agropecuária aplicou ainda uma autuação por irregularidades no manejo de gado. Segundo a corporação, a operação será mantida em caráter preventivo em outras regiões do Estado, dentro das ações de segurança rural e preservação ambiental.