Homem é preso por receptação em após tentar vender moto roubada

Um homem foi preso em flagrante por receptação no Jardim dos Ypês, em Sumaré, após ser abordado por policiais que estranharam seu nervosismo ao avistar as viaturas.
Durante a verificação, os agentes descobriram que a motocicleta em posse do suspeito havia sido furtada em 10 de fevereiro. Em depoimento, ele declarou que comprou o veículo em 30 de outubro, dando em troca uma Honda Biz avaliada em R$ 4 mil.
A autoridade policial negou a concessão de fiança, uma vez que o preso possui antecedentes criminais por receptação, adulteração de sinal identificador e lesão corporal. Ele foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Sumaré e permaneceu à disposição da Justiça.
A vítima do furto foi localizada pela polícia via telefone e WhatsApp. A moto foi apreendida e levada ao pátio de veículos de Nova Odessa.