03 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
REPRESSÃO AO CRIME

Homem é preso por receptação em após tentar vender moto roubada

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Suspeito já tinha passagens por crimes anteriores; vítima foi localizada pelas redes sociais.
Suspeito já tinha passagens por crimes anteriores; vítima foi localizada pelas redes sociais.

Um homem foi preso em flagrante por receptação no Jardim dos Ypês, em Sumaré, após ser abordado por policiais que estranharam seu nervosismo ao avistar as viaturas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a verificação, os agentes descobriram que a motocicleta em posse do suspeito havia sido furtada em 10 de fevereiro. Em depoimento, ele declarou que comprou o veículo em 30 de outubro, dando em troca uma Honda Biz avaliada em R$ 4 mil.

A autoridade policial negou a concessão de fiança, uma vez que o preso possui antecedentes criminais por receptação, adulteração de sinal identificador e lesão corporal. Ele foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Sumaré e permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima do furto foi localizada pela polícia via telefone e WhatsApp. A moto foi apreendida e levada ao pátio de veículos de Nova Odessa.

Comentários

Comentários