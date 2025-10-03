Rua da Chácara da Barra será interdita para obras no sábado

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da rua Cruzália, na região da Chácara da Barra, neste sábado (4), das 9h às 17h.

O bloqueio será necessário para a execução de rede de gás, sob responsabilidade da Comgás. A interdição ocorre na altura do número 1.428, entre as vias José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado.

A Emdec programou rota de desvio pelas avenidas José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Agentes da Mobilidade Urbana estarão na região para orientar os motoristas e monitorar a fluidez do tráfego durante a execução dos trabalhos.