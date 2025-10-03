03 de outubro de 2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Rua da Chácara da Barra será interdita para obras no sábado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Interdição será no sábado para obras da Comgás; Emdec orienta motoristas sobre rota de desvio.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da rua Cruzália, na região da Chácara da Barra, neste sábado (4), das 9h às 17h.

O bloqueio será necessário para a execução de rede de gás, sob responsabilidade da Comgás. A interdição ocorre na altura do número 1.428, entre as vias José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado.

A Emdec programou rota de desvio pelas avenidas José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Agentes da Mobilidade Urbana estarão na região para orientar os motoristas e monitorar a fluidez do tráfego durante a execução dos trabalhos.

