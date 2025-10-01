GM passa por treinamento para identificar bebidas adulteradas

A capacitação promovida pela Prefeitura de Campinas, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), reforçou a atuação da Guarda Municipal no combate ao mercado ilegal de bebidas. O curso, realizado em agosto, reuniu 190 profissionais de 23 cidades e ensinou métodos de identificação de adulterações em embalagens, além de técnicas de fiscalização.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O treinamento já teve reflexo direto nas ruas. No dia 5 de setembro, foi lançada a Operação Autenticidade, que fiscalizou 130 estabelecimentos, resultou na prisão de 13 pessoas, apreendeu 48 tipos de produtos e interditou 13 locais suspeitos de comercializar bebidas falsificadas.

Segundo o secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, Christiano Biggi, a ação mostra que a região está mais preparada: “Hoje temos uma rede de cooperação regional preparada para agir de forma rápida e integrada diante de qualquer suspeita”.