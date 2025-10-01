GM passa por treinamento para identificar bebidas adulteradas

A capacitação promovida pela Prefeitura de Campinas, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), reforçou a atuação da Guarda Municipal no combate ao mercado ilegal de bebidas. O curso, realizado em agosto, reuniu 190 profissionais de 23 cidades e ensinou métodos de identificação de adulterações em embalagens, além de técnicas de fiscalização.
O treinamento já teve reflexo direto nas ruas. No dia 5 de setembro, foi lançada a Operação Autenticidade, que fiscalizou 130 estabelecimentos, resultou na prisão de 13 pessoas, apreendeu 48 tipos de produtos e interditou 13 locais suspeitos de comercializar bebidas falsificadas.
Segundo o secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, Christiano Biggi, a ação mostra que a região está mais preparada: “Hoje temos uma rede de cooperação regional preparada para agir de forma rápida e integrada diante de qualquer suspeita”.
A Prefeitura reforça que a população deve ficar atenta a indícios de adulteração nas embalagens e denunciar casos suspeitos, para fortalecer o enfrentamento às fraudes e proteger a saúde dos consumidores.
Balanço dos casos
Divulgação/PMC
Dados do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informam que foram confirmados sete casos de intoxicação por metanol, com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 casos seguem em investigação. Até agora, foram registrados cinco óbitos, sendo um confirmado na capital e quatro ainda em análise – três em São Paulo e um em São Bernardo do Campo. Quatro casos já foram descartados.