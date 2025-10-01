Morador de rua é atropelado na John Boyd Dunlop

Um homem em situação de rua ficou ferido após ser atropelado na Avenida John Boyd Dunlop, na região do Jardim Londres, em Campinas, na manhã desta quarta (1). O motorista envolvido permaneceu no local e contou que a vítima teria tentado se jogar na frente de veículos momentos antes, até se chocar contra o seu carro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes da Guarda Municipal chegaram à cena logo após o acidente e acompanharam o atendimento. O SAMU foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital PUC-Campinas, onde recebeu cuidados médicos.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que vai apurar as circunstâncias do atropelamento.