Preso foge algemado da delegacia em Campinas e é recapturado

Um caso inusitado marcou a tarde de terça-feira (30) em Campinas. Um homem preso durante patrulhamento no Jardim Rossin conseguiu fugir algemado da sala de custódia da 2ª Seccional, mas acabou recapturado cerca de três quarteirões depois, na Rua Domício Pacheco e Silva.

O suspeito havia sido detido pela Polícia Militar após perseguição a um BMW, que desobedeceu ordem de parada e tentou escapar em alta velocidade. Durante a abordagem, o homem fez ameaças aos policiais, chegou a se declarar integrante do PCC e acabou algemado.

Na vistoria ao carro, os agentes encontraram 292 pinos e 26 sachês de cocaína, 79 pedras de crack, 127 porções de maconha em diferentes embalagens e R$ 75,50 em dinheiro.