Baep captura quatro foragidos da Justiça em menos de 12 horas

O 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prendeu, em menos de 12 horas, quatro pessoas que estavam foragidas da Justiça em Campinas. Entre os capturados estão três homens e uma mulher, todos com condenações ou mandados de prisão por crimes graves.

No Jardim Paranapanema, os policiais abordaram uma mulher de 29 anos. Ela foi identificada como condenada por tráfico de drogas, com pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias, e já possuía antecedentes pelo mesmo crime.

No Parque Valença, distrito do Campo Grande, um homem de 32 anos foi preso. Ele era procurado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena de 5 anos. O suspeito tem histórico criminal por tentativa de homicídio e receptação.