DIVISÃO DE HOMICÍDIO

Corpo é encontrado em córrego da Vila Lemos, em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Homem sem identificação foi encontrado morto em córrego da Vila Lemos; Polícia Civil trata caso como homicídio.
Homem sem identificação foi encontrado morto em córrego da Vila Lemos; Polícia Civil trata caso como homicídio.

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30) em um córrego na Rua Boaventura Lemos, na Vila Lemos, região do Jardim Proença, em Campinas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava de bruços, sem camisa e vestindo apenas uma calça, situação que levantou indícios de crime violento. A Polícia Militar foi acionada por moradores e isolou a área até a chegada da perícia técnica e do Corpo de Bombeiros.

A equipe pericial fez os levantamentos iniciais no local, acompanhada por investigadores do 10º Distrito Policial. Diante dos sinais de assassinato, a Divisão de Homicídios agora assume as apurações.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar a causa da morte. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre suspeitos ou motivações para o crime.

