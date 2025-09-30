Corpo é encontrado em córrego da Vila Lemos, em Campinas

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30) em um córrego na Rua Boaventura Lemos, na Vila Lemos, região do Jardim Proença, em Campinas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava de bruços, sem camisa e vestindo apenas uma calça, situação que levantou indícios de crime violento. A Polícia Militar foi acionada por moradores e isolou a área até a chegada da perícia técnica e do Corpo de Bombeiros.

A equipe pericial fez os levantamentos iniciais no local, acompanhada por investigadores do 10º Distrito Policial. Diante dos sinais de assassinato, a Divisão de Homicídios agora assume as apurações.