Flávio Paradella: O novo embate pelo piscinão da Ralph Stettinger

A 12ª Promotoria de Justiça Cível de Campinas criticou com “enorme espanto e estranheza” a decisão da Prefeitura de Campinas de finalizar o projeto básico e lançar a licitação para o reservatório contra enchentes no Cambuí em até 90 dias. O Ministério Público (MP) afirma que a medida desrespeita o compromisso firmado em reunião pública, quando ficou definido que nenhuma etapa seria adiantada antes da análise técnica do novo projeto e de alternativas possíveis.

O despacho, assinado pela promotora Luciana Ribeiro Guimarães Viegas de Carvalho e pela promotora auxiliar Ana Luiza Mendes Rodrigues, determina notificações formais à Prefeitura, aos vereadores presentes no encontro anterior e ao movimento Resgate Cambuí, que se opõe à obra. Também foi exigido que a administração apresente, em até cinco dias, o valor estimado da intervenção e os registros de enchentes na área exata do projeto nos últimos cinco anos.

A promotoria reforça que ainda há dúvidas quanto à real necessidade do piscinão, já que moradores afirmaram nunca ter presenciado alagamentos no trecho escolhido.