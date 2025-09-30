GCM de Sumaré recupera moto roubada durante operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré realizou uma grande ação no bairro Matão, dentro da Operação Sossego, voltada a coibir perturbações, desordens e irregularidades de trânsito. Durante a ação, dois indivíduos abandonaram uma motocicleta ao perceberem a aproximação da guarnição. Após consulta, ficou confirmado que o veículo era roubado. A moto foi recuperada e devolvida ao proprietário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação também incluiu fiscalização de comércios, para verificar o cumprimento do horário de funcionamento autorizado em alvará, além de autuações de trânsito e apreensões de veículos irregulares.

Após as ações no Matão, as equipes seguiram para o bairro Picerno, reforçando o trabalho preventivo em diferentes áreas da cidade.