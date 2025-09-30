Motociclista bêbado é preso após atropelar duas crianças

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (28) após atropelar duas crianças no Jardim São Sebastião, em Hortolândia. Segundo a Polícia Militar, ele pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Fan vermelha em aparente estado de embriaguez, realizando a manobra de empinar o veículo, quando perdeu o controle e atingiu as vítimas.

O acidente ocorreu na Rua das Roseiras. Um dos meninos foi socorrido pela mãe ao Hospital Municipal Mário Covas. O passageiro da moto sofreu um ferimento na cabeça e também precisou ser levado ao hospital pelo Samu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista apresentava sinais claros de embriaguez, como fala pastosa, olhos vermelhos, odor de álcool e comportamento agressivo. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e chegou a resistir à prisão, obrigando os policiais a usar força moderada para contê-lo.