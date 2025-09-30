Polícia desarticula desmanche de veículos em galpão no São Marcos

Uma operação policial desarticulou um desmanche de veículos no bairro São Marcos, em Campinas. A ação foi possível após denúncia da proprietária do galpão, que havia alugado o espaço para uma mulher que desapareceu sem pagar o aluguel.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados para averiguar a situação e, ao chegarem, encontraram a locadora no local. Pelo portão, os agentes visualizaram um carro suspeito e, após consulta à placa, confirmaram que se tratava de um veículo roubado em Paulínia, com numeração adulterada.

Na vistoria, o imóvel foi identificado como um centro de desmanche, onde havia outros veículos, motores, placas clonadas e diversas peças automotivas, possivelmente provenientes de roubos.