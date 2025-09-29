29 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar de morte esposa na frente da PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso ocorreu no Jardim Marajoara após discussão por desavenças relacionadas à residência do casal; polícia foi acionada para conter briga.
Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (28) após ameaçar de morte a companheira durante uma briga doméstica no Jardim Marajoara, em Pedreira. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h15, após relatos de uma discussão conjugal com possível uso de arma.

No local, os policiais encontraram o casal alterado. O suspeito apresentava escoriações leves no pescoço, que atribuiu à companheira, Fabiana. Ela também relatou ter sofrido agressões, mas não tinha hematomas aparentes.

Em depoimento, o homem afirmou que o imóvel era alugado em nome de sua tia e exigia que a mulher deixasse a residência. Fabiana recusou-se, dizendo não ter para onde ir, já que cuida sozinha de dois filhos.

Durante a mediação, o suspeito passou a ameaçar de morte a companheira na frente dos policiais, o que configurou o flagrante. Fabiana ainda apresentou uma réplica de revólver calibre .38, além de munições de CO? e um coldre, que seriam do suspeito.

Diante da situação, os militares realizaram a prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia de Pedreira, onde o caso foi registrado.

