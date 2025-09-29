Homem é preso após ameaçar de morte esposa na frente da PM

Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (28) após ameaçar de morte a companheira durante uma briga doméstica no Jardim Marajoara, em Pedreira. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h15, após relatos de uma discussão conjugal com possível uso de arma.

No local, os policiais encontraram o casal alterado. O suspeito apresentava escoriações leves no pescoço, que atribuiu à companheira, Fabiana. Ela também relatou ter sofrido agressões, mas não tinha hematomas aparentes.

Em depoimento, o homem afirmou que o imóvel era alugado em nome de sua tia e exigia que a mulher deixasse a residência. Fabiana recusou-se, dizendo não ter para onde ir, já que cuida sozinha de dois filhos.