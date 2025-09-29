Ponte Preta garante acesso à Série B com rodadas de antecedência

A Ponte Preta está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso foi confirmado na tarde de sábado (27), após o empate por 1 a 1 com o Náutico, no Estádio Moisés Lucarelli, aliado à vitória do Brusque por 3 a 2 sobre o Guarani, em Santa Catarina.
O resultado que garantiu a classificação veio de forma indireta, mas emocionante: o Brusque virou o jogo nos acréscimos, aos 51 minutos do segundo tempo, selando o destino da Macaca. Com isso, a Ponte chegou a 10 pontos e tornou-se inalcançável para os concorrentes diretos.
O Guarani, derrotado, permanece com 6 pontos. O Náutico, com o empate, chegou a 4 pontos. Mesmo que o Bugre vença na próxima rodada, não alcançará a pontuação da Ponte, que já está matematicamente garantida.
A classificação antecipada coroou a campanha de recuperação da Macaca, que agora comemora o retorno à segunda divisão nacional com duas rodadas de folga.