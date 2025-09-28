Onda de furtos marca fim de semana no Rodeio de Jaguariúna

O tradicional Rodeio de Jaguariúna, realizado desde o último fim de semana, foi palco de uma série de furtos que mobilizaram as polícias Militar e Civil durante as madrugas de sábado e domingo, 27 e 28.
Entre as vítimas está uma mulher de 34 anos que relatou ter tido o celular furtado durante a madrugada de sábado. Após o crime, criminosos acessaram aplicativos bancários no aparelho e realizaram transferências que somaram aproximadamente R$ 3,5 mil.
Além disso, segundo a vítima, mensagens falsas teriam sido enviadas a contatos dela pelo WhatsApp solicitando empréstimos e pagamentos de boletos.
Em outro registro, também relacionado à mesma vítima, consta o furto de outro celular, ocorrido na arena do evento na mesma data, por volta da 1h da manhã. O aparelho estava vinculado a contas bancárias dela e de sua mãe.
A Polícia Civil ainda apura um caso envolvendo valores em dinheiro. De acordo com o boletim, uma empresa contratada para gerenciar as operações financeiras do evento constatou a falta de R$ 7,4 mil em uma maquininha de cartões.
A principal suspeita é uma mulher de 24 anos, que teria trocado equipamentos de venda de forma irregular. O caso foi registrado no plantão policial de Jaguariúna.
Outro boletim, registrado em Campinas, relata que uma adolescente de 17 anos também teve o celular furtado na madrugada de sábado, enquanto participava do rodeio. O aparelho foi levado por suspeitos não identificados.
Os casos estão sendo investigados pelas delegacias de Jaguariúna e Campinas. As vítimas já realizaram bloqueios dos aparelhos junto às operadoras, e os responsáveis pela organização do rodeio colaboram com as apurações.
A Polícia Civil reforça a importância de registrar boletins de ocorrência em casos semelhantes e alerta frequentadores de grandes eventos para redobrar a atenção com objetos pessoais e dispositivos móveis.