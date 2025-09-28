Onda de furtos marca fim de semana no Rodeio de Jaguariúna

O tradicional Rodeio de Jaguariúna, realizado desde o último fim de semana, foi palco de uma série de furtos que mobilizaram as polícias Militar e Civil durante as madrugas de sábado e domingo, 27 e 28.

Entre as vítimas está uma mulher de 34 anos que relatou ter tido o celular furtado durante a madrugada de sábado. Após o crime, criminosos acessaram aplicativos bancários no aparelho e realizaram transferências que somaram aproximadamente R$ 3,5 mil.

Além disso, segundo a vítima, mensagens falsas teriam sido enviadas a contatos dela pelo WhatsApp solicitando empréstimos e pagamentos de boletos.