Feira de Adoção de Animais em Campinas acontece no Ouro Verde

A Campet – Feira de Adoção de Animais em Campinas será realizada neste sábado (27), das 9h às 13h, na Praça de Esportes Emil Rached, no DIC VI, no Distrito do Ouro Verde. A ação é promovida pela Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), e vai disponibilizar seis cães, com idades entre 1 e 4 anos, prontos para ganhar um novo lar.

Os pets foram resgatados pelo SAMU Animal, serviço que atende situações de maus-tratos, acidentes ou doenças em animais domésticos na cidade. Todos passaram por atendimento veterinário, estão verminfugados, castrados, microchipados e prontos para adoção responsável.

Feira de adoção reforça combate ao abandono animal