Feira de Adoção de Animais em Campinas acontece no Ouro Verde

A Campet – Feira de Adoção de Animais em Campinas será realizada neste sábado (27), das 9h às 13h, na Praça de Esportes Emil Rached, no DIC VI, no Distrito do Ouro Verde. A ação é promovida pela Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), e vai disponibilizar seis cães, com idades entre 1 e 4 anos, prontos para ganhar um novo lar.
Os pets foram resgatados pelo SAMU Animal, serviço que atende situações de maus-tratos, acidentes ou doenças em animais domésticos na cidade. Todos passaram por atendimento veterinário, estão verminfugados, castrados, microchipados e prontos para adoção responsável.
Feira de adoção reforça combate ao abandono animal
Além de incentivar a adoção, a Campet busca conscientizar a população sobre a importância de prevenir o abandono, maus-tratos e crueldade contra os animais. Normalmente realizada aos domingos, no Parque Taquaral, a feira terá edição especial no Ouro Verde, aproximando a iniciativa de mais famílias interessadas em adotar um pet.
Neste ano, o DPBEA já contabiliza 157 adoções de cães e gatos, resultado de feiras presenciais e atendimentos diretos no departamento.
Como adotar?
Os interessados em adotar um dos cães devem ter mais de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. A equipe do DPBEA entrevistará os candidatos e, no momento de levar o animal, será preciso ter coleira e guia em mãos.