27 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
BOM DIA

Sol e calor de até 31°C marcam o final de semana na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Sábado em Campinas
Sábado em Campinas

Um final de semana de tempo firme e ensolarado é a previsão para a RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com o prognóstico dos meteorologistas, o Sol deve predominar entre o sábado (22) e o domingo (23), com possibilidade de céu parcialmente nublado, principalmente no segundo dia.

As temperaturas ficarão amenas pela manhã, mas subirão significativamente ao longo do dia. No sábado, a mínima será de 11°C e a máxima de 27°C. No domingo, o calor aumenta, com os termômetros variando entre 13°C e 31°C.

Os ventos serão fracos durante o dia, mas ficam moderados durante a noite, o que ajuda a baixar a sensação térmica após o pôr do sol.

A expectativa de chuva foi adiada para o início da próxima semana, entre segunda e terça-feira, quando as temperaturas já estarão mais elevadas, com mínimas perto de 20°C e máximas acima dos 30°C.

Comentários

Comentários