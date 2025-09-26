Justiça condena Campinas por não lavar uniformes do SAMU

A Justiça do Trabalho condenou a Rede Mário Gatti e o Município de Campinas por descumprirem a Norma Regulamentadora nº 32, que determina a responsabilidade do empregador pela higienização de roupas de trabalho em serviços de saúde. A decisão, da 3ª Vara do Trabalho de Campinas, atende a ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e obriga que os socorristas do SAMU recebam uniformes limpos na própria base, ficando proibidos de levar as vestimentas contaminadas para casa.

Além disso, os réus deverão oferecer espaços adequados para fornecimento de roupas limpas e depósito das usadas. Caso as determinações não sejam cumpridas, será aplicada multa diária de R$ 10 mil por item descumprido.

Embora a sentença reconheça a obrigação de higienização, a juíza Camila Ximenes Coimbra indeferiu o pedido de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil. O MPT já anunciou que recorrerá ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) para rever esse ponto.