Justiça condena Campinas por não lavar uniformes do SAMU

A Justiça do Trabalho condenou a Rede Mário Gatti e o Município de Campinas por descumprirem a Norma Regulamentadora nº 32, que determina a responsabilidade do empregador pela higienização de roupas de trabalho em serviços de saúde. A decisão, da 3ª Vara do Trabalho de Campinas, atende a ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e obriga que os socorristas do SAMU recebam uniformes limpos na própria base, ficando proibidos de levar as vestimentas contaminadas para casa.
Além disso, os réus deverão oferecer espaços adequados para fornecimento de roupas limpas e depósito das usadas. Caso as determinações não sejam cumpridas, será aplicada multa diária de R$ 10 mil por item descumprido.
Embora a sentença reconheça a obrigação de higienização, a juíza Camila Ximenes Coimbra indeferiu o pedido de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil. O MPT já anunciou que recorrerá ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) para rever esse ponto.
A ação teve origem em denúncia do Sindicato dos Servidores Municipais (STMC), que apontou riscos ocupacionais enfrentados pelas equipes de emergência. A investigação foi conduzida pela procuradora Luana Lima Duarte, que destacou que a legislação não prevê exceções ao dever de higienizar vestimentas, mesmo quando há o uso de equipamentos de proteção, como o macacão impermeável Tyvec.
Durante o processo, a Rede Mário Gatti argumentou que não estaria obrigada a realizar a lavagem dos uniformes, sustentando sua posição em parecer da Vigilância Sanitária Municipal. A tese, porém, foi rejeitada pela Justiça, que considerou que a proteção da norma também se aplica aos socorristas do SAMU, e não apenas a profissionais de centros cirúrgicos.
O município foi incluído no processo como responsável subsidiário, já que é o criador da autarquia. Antes de ingressar com a ação, o MPT chegou a propor a assinatura de um termo de ajuste de conduta (TAC), mas o acordo foi recusado.
Rede Mário Gatti discorda e já recorreu
A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar informa que o macacão do Samu é um uniforme operacional e não se enquadra como Equipamento de Proteção Individual (EPI). Vale ressaltar que os EPIs usados pelas equipes do Samu, como máscaras, aventais e luvas são descartáveis, isto é: de uso único. Portanto, o uso correto dos EPIs sobre o uniforme, somado à execução adequada dos protocolos de biossegurança, tornam o risco de contaminação direta do macacão mínimo ou inexistente. Por isso, não há exigência legal para que o empregador realize a higienização dos uniformes. É importante lembrar que a Rede Mário Gatti já recorreu da decisão de primeira instância, já que existem inúmeros fundamentos técnicos e sanitários a favor da RMG. A decisão do Tribunal Superior é aguardada.