Os usuários da linha 416 (Jardim do Lago) terão o serviço reforçado aos finais de semana a partir deste sábado (13). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) anunciou a ampliação da frota e a redução dos intervalos entre os ônibus após o monitoramento da demanda de passageiros.

Aos sábados, a frota passará de dois para três veículos em circulação. Com isso, o intervalo entre um ônibus e outro será reduzido de 60 para 40 minutos.

Já aos domingos e feriados, será implantado o serviço noturno, que antes não era oferecido. Dois ônibus passarão a circular também à noite, diminuindo o intervalo de 120 para 60 minutos.

Novos horários de partida