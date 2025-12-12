Os usuários da linha 416 (Jardim do Lago) terão o serviço reforçado aos finais de semana a partir deste sábado (13). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) anunciou a ampliação da frota e a redução dos intervalos entre os ônibus após o monitoramento da demanda de passageiros.
Aos sábados, a frota passará de dois para três veículos em circulação. Com isso, o intervalo entre um ônibus e outro será reduzido de 60 para 40 minutos.
Já aos domingos e feriados, será implantado o serviço noturno, que antes não era oferecido. Dois ônibus passarão a circular também à noite, diminuindo o intervalo de 120 para 60 minutos.
Novos horários de partida
Com o reforço, os horários de operação aos finais de semana foram ajustados:
- Sábados: partidas do Jardim do Lago (Rua Socorro) das 5h às 23h, e do Terminal Metropolitano das 6h à 0h.
- Domingos e feriados (período noturno): partidas do Jardim do Lago das 18h às 23h, e do Terminal Metropolitano das 18h à 0h, sempre de hora em hora.
A linha 416 faz o trajeto entre o Jardim do Lago e o Terminal Metropolitano, passando pelo Corredor Central e pelo Campinas Shopping, transportando em média 1,4 mil passageiros por dia durante a semana.