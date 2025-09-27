Atendimentos de saúde mental em Sumaré crescem 53% em 2025

Neste mês marcado pela campanha Setembro Amarelo, dedicada à valorização da vida e à prevenção do suicídio, a Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré divulgou números que reforçam a importância do cuidado com a mente. Entre janeiro e agosto deste ano, foram realizados 27.455 atendimentos em saúde mental, superando os 17.897 registrados durante todo 2024.

O crescimento é atribuído tanto à maior procura por apoio psicológico quanto ao fortalecimento da rede municipal de acolhimento, que inicia nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e, quando necessário, encaminha pacientes para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e para o Ambulatório de Saúde Mental.

A psicóloga e apoiadora da área, Gabrieli Monique, reforça a importância de buscar auxílio diante de sinais de sofrimento emocional. “Se você ou alguém próximo está passando por um momento difícil, não deixe de procurar ajuda. A prevenção começa pelo diálogo, e a vida sempre vale a pena”, destacou.