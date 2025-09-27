27 de setembro de 2025
SETEMBRO AMARELO

Atendimentos de saúde mental em Sumaré crescem 53% em 2025

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMS
Rede de Saúde Mental de Sumaré já soma mais de 27 mil atendimentos em 2025, superando todo o volume registrado no ano anterior.
Neste mês marcado pela campanha Setembro Amarelo, dedicada à valorização da vida e à prevenção do suicídio, a Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré divulgou números que reforçam a importância do cuidado com a mente. Entre janeiro e agosto deste ano, foram realizados 27.455 atendimentos em saúde mental, superando os 17.897 registrados durante todo 2024.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O crescimento é atribuído tanto à maior procura por apoio psicológico quanto ao fortalecimento da rede municipal de acolhimento, que inicia nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e, quando necessário, encaminha pacientes para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e para o Ambulatório de Saúde Mental.

A psicóloga e apoiadora da área, Gabrieli Monique, reforça a importância de buscar auxílio diante de sinais de sofrimento emocional. “Se você ou alguém próximo está passando por um momento difícil, não deixe de procurar ajuda. A prevenção começa pelo diálogo, e a vida sempre vale a pena”, destacou.

As ações do Setembro Amarelo em Sumaré incluem palestras, rodas de conversa e atividades de orientação, todas voltadas a ampliar a conscientização da população e garantir que mais pessoas tenham acesso ao suporte necessário.

