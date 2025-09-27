Flávio Paradella: A promessa eterna da Santos Dumont

Em 2022, no calor da campanha eleitoral, pude questionar o então candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos, sobre um tema que há décadas atormenta Campinas: a construção das marginais da Rodovia Santos Dumont (SP-75), no trecho entre as rodovias Bandeirantes e Anhanguera. A resposta, à época, foi direta e confiante: “Me elegendo. Me tornando governador do Estado”.

Pois bem, Tarcísio se elegeu, governa há quase três anos, já aparece nas conversas de bastidores como presidenciável, mas a prometida obra continua exatamente no mesmo lugar: no papel.

A tramitação segue em um ritmo que lembra os congestionamentos diários da própria Santos Dumont. O projeto elaborado pela concessionária Via Colinas passou pelo crivo da Prefeitura de Campinas, mas ainda aguarda análise da Artesp, agência estadual que precisa dar a autorização final. Só então as obras poderão começar. Não há prazo definido. A concessionaria agora fala em primeiro semestre de 2026, mas não há nada realmente certo.