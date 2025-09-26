27 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
IMUNIZAÇÃO

Campinas leva vacina contra HPV para escolas e shoppings

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Saúde reforça vacinação contra HPV com ações fora das unidades básicas; meta é ampliar cobertura entre jovens de 15 a 19 anos até outubro.
Saúde reforça vacinação contra HPV com ações fora das unidades básicas; meta é ampliar cobertura entre jovens de 15 a 19 anos até outubro.

Secretaria de Saúde de Campinas iniciou uma série de ações especiais para ampliar a vacinação contra o HPV em adolescentes de 15 a 19 anos. A campanha, chamada de “resgate”, busca imunizar quase 30 mil jovens que não receberam a dose no período recomendado. As atividades vão até o fim de outubro e acontecem em escolas, universidades, espaços comunitários e até em shopping centers, além dos 69 centros de saúde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida foi adotada após a orientação do Ministério da Saúde, que desde abril de 2024 passou a recomendar a aplicação em dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de permitir de forma temporária a vacinação de quem tem entre 15 e 19 anos e não foi imunizado.

Entre os novos pontos de vacinação estão o Unimart Shopping Campinas, escolas estaduais de diferentes bairros e projetos comunitários como o Primeira Nota e a Fundação Casa, além de universidades parceiras. Nos eventos, também são ofertados imunizantes contra outras doenças previstas no calendário do SUS.

De acordo com dados mais recentes, Campinas já atingiu 91,3% de cobertura entre meninas nascidas entre 2010 e 2015, mas o índice é menor entre os meninos, com 71,2%, abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A coordenadora do Programa de Imunização do município, Chaúla Vizelli, reforça que a vacina é fundamental para prevenir diferentes tipos de câncer associados ao HPV. “É uma oportunidade de ampliar a proteção dos adolescentes e garantir a saúde deles no futuro”, afirmou.

O calendário completo das ações, incluindo endereços e horários, está disponível no site vacina.campinas.sp.gov.br

. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou levar autorização.

Comentários

Comentários