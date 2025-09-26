Campinas leva vacina contra HPV para escolas e shoppings

A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou uma série de ações especiais para ampliar a vacinação contra o HPV em adolescentes de 15 a 19 anos. A campanha, chamada de “resgate”, busca imunizar quase 30 mil jovens que não receberam a dose no período recomendado. As atividades vão até o fim de outubro e acontecem em escolas, universidades, espaços comunitários e até em shopping centers, além dos 69 centros de saúde.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A medida foi adotada após a orientação do Ministério da Saúde, que desde abril de 2024 passou a recomendar a aplicação em dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de permitir de forma temporária a vacinação de quem tem entre 15 e 19 anos e não foi imunizado.
Entre os novos pontos de vacinação estão o Unimart Shopping Campinas, escolas estaduais de diferentes bairros e projetos comunitários como o Primeira Nota e a Fundação Casa, além de universidades parceiras. Nos eventos, também são ofertados imunizantes contra outras doenças previstas no calendário do SUS.
De acordo com dados mais recentes, Campinas já atingiu 91,3% de cobertura entre meninas nascidas entre 2010 e 2015, mas o índice é menor entre os meninos, com 71,2%, abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.
A coordenadora do Programa de Imunização do município, Chaúla Vizelli, reforça que a vacina é fundamental para prevenir diferentes tipos de câncer associados ao HPV. “É uma oportunidade de ampliar a proteção dos adolescentes e garantir a saúde deles no futuro”, afirmou.
O calendário completo das ações, incluindo endereços e horários, está disponível no site vacina.campinas.sp.gov.br