Campinas leva vacina contra HPV para escolas e shoppings

A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou uma série de ações especiais para ampliar a vacinação contra o HPV em adolescentes de 15 a 19 anos. A campanha, chamada de “resgate”, busca imunizar quase 30 mil jovens que não receberam a dose no período recomendado. As atividades vão até o fim de outubro e acontecem em escolas, universidades, espaços comunitários e até em shopping centers, além dos 69 centros de saúde.

A medida foi adotada após a orientação do Ministério da Saúde, que desde abril de 2024 passou a recomendar a aplicação em dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de permitir de forma temporária a vacinação de quem tem entre 15 e 19 anos e não foi imunizado.

Entre os novos pontos de vacinação estão o Unimart Shopping Campinas, escolas estaduais de diferentes bairros e projetos comunitários como o Primeira Nota e a Fundação Casa, além de universidades parceiras. Nos eventos, também são ofertados imunizantes contra outras doenças previstas no calendário do SUS.