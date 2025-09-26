Atendimentos na Operação Inverno tem queda em Campinas

A 21ª semana da Operação Inverno em Campinas registrou 506 abordagens a pessoas em situação de rua, entre os dias 15 e 21 de setembro. O número representa redução de 17% em relação à média da ação, iniciada em maio deste ano.

No período, as equipes do SOS Rua atenderam 426 homens, 50 mulheres, 22 idosos e oito pessoas da população LGBT+, além de distribuírem 1.015 cobertores. O Serviço de Atendimento Municipal Integrado (Samim), que funciona como albergue municipal, recebeu 46 acolhidos. Assim como em semanas anteriores, não houve recusas de atendimento.

A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou que o trabalho é mais amplo que a oferta de itens emergenciais. “O acolhimento vai além da entrega de cobertores: é um gesto de proteção e solidariedade”, afirmou.