Atendimentos na Operação Inverno tem queda em Campinas

A 21ª semana da Operação Inverno em Campinas registrou 506 abordagens a pessoas em situação de rua, entre os dias 15 e 21 de setembro. O número representa redução de 17% em relação à média da ação, iniciada em maio deste ano.
No período, as equipes do SOS Rua atenderam 426 homens, 50 mulheres, 22 idosos e oito pessoas da população LGBT+, além de distribuírem 1.015 cobertores. O Serviço de Atendimento Municipal Integrado (Samim), que funciona como albergue municipal, recebeu 46 acolhidos. Assim como em semanas anteriores, não houve recusas de atendimento.
A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou que o trabalho é mais amplo que a oferta de itens emergenciais. “O acolhimento vai além da entrega de cobertores: é um gesto de proteção e solidariedade”, afirmou.
Desde o início da operação, em maio, já foram contabilizadas 11.588 abordagens e distribuídos 22.294 cobertores em diferentes pontos da cidade.
A Operação Inverno é coordenada pela Prefeitura e segue até 30 de setembro, com atendimento intensificado nos dias mais frios. As ações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h à meia-noite, e nos fins de semana e feriados, das 18h à meia-noite.