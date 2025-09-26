Suspeito de roubo morre após confronto com PM em Campinas

Um jovem de 19 anos morreu na noite desta quarta-feira (25) após trocar tiros com policiais militares em Campinas, minutos depois de supostamente roubar uma motocicleta no bairro Jardim Santa Lúcia. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, além de roubo consumado e tentativa de homicídio, conforme boletim da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência começou por volta das 20h30, quando o Copom irradiou que uma viatura da PM acompanhava uma motocicleta de grande porte, sem placa e com o condutor sem capacete, pela Avenida John Boyd Dunlop. A moto havia sido roubada minutos antes de um psicólogo e seu filho, que foram abordados por três assaltantes armados. Um deles chegou a agredir a vítima com uma coronhada e fugiu com o veículo.

Durante o acompanhamento, os policiais identificaram a moto circulando na contramão pela Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães. Na Avenida Camucim, no Jardim Marajó, o condutor perdeu o controle e caiu em um barranco. Segundo o relato dos policiais, ele sacou uma arma de fogo e tentou atirar contra a equipe. Um dos agentes reagiu e efetuou dois disparos. Na sequência, outros dois PMs seguiram o suspeito a pé e, ao serem ameaçados com novos disparos, revidaram.