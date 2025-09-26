RMC terá forte variação de temperatura nesta sexta-feira

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve enfrentar uma amplitude térmica acentuada nos próximos dias, com noites frias e tardes cada vez mais quentes. A diminuição da nebulosidade favorece essa variação: o calor se dissipa mais rápido à noite, deixando o ar gelado, enquanto o sol aquece com mais intensidade durante o dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Para esta sexta-feira (26), a previsão indica céu parcialmente nublado com predomínio de sol. Os termômetros devem variar entre 12°C de mínima e 24°C de máxima.

Além da diferença de temperaturas, ventos fortes devem persistir, aumentando a sensação de frio no início da manhã e no final da tarde. A Defesa Civil orienta a população a utilizar agasalhos adequados, principalmente durante madrugadas e manhãs geladas.