DESTRUIÇÃO

Incêndio atinge igreja em Sumaré e destrói instrumentos musicais

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fogo destruiu parte do interior de uma igreja no Jardim dos Ipês II; não houve feridos.
Fogo destruiu parte do interior de uma igreja no Jardim dos Ipês II; não houve feridos.

Um incêndio atingiu uma igreja no Jardim dos Ipês II, em Sumaré, na madrugada desta quinta-feira (25). O fogo começou na Rua Raimundo Nonato da Silva e mobilizou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas antes que se espalhassem para imóveis vizinhos.

As chamas consumiram instrumentos musicais, cadeiras e parte das paredes do templo religioso. Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas.

A causa do incêndio ainda não foi divulgada pelas autoridades. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré, que deve acompanhar as investigações. O valor dos prejuízos materiais não foi estimado até o momento.

