Flávio Paradella: O tiro no pé do Bolsonarismo

A convocação feita por Pedro Tourinho (PT), presidente do diretório municipal em Campinas, para um novo ato contra a PEC da Blindagem e a tentativa de anistiar os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro insere a cidade no centro de um debate de dimensões nacionais. O protesto será neste sábado (27), a partir das 13h, na Praça Carlos Gomes, e vem na esteira das manifestações do último domingo, quando a esquerda mostrou, enfim, capacidade de mobilização em várias capitais.

O clima é de comemoração porque, após a pressão popular, o Senado decidiu arquivar a PEC da Blindagem por unanimidade, um recuo que expôs fragilidades da articulação política de Jair Bolsonaro e seus aliados. A expectativa agora se volta para a “Lei da Anistia”, mas tudo leva a crer em um desfecho provável que deve apenas ajustar prazos de penas, mas não absolver condenados (e retomar os direitos políticos de Bolsonaro).

O bolsonarismo acreditou que poderia trocar apoio à PEC da Blindagem pelo avanço da Anistia, costurando com o Centrão um arranjo que blindaria parlamentares e, ao mesmo tempo, diminuiria o peso das condenações do 8 de janeiro. O problema é que o cálculo político foi desastroso: o Centrão, rapidamente, abandonou a PEC, como se não tivesse relação com o assunto, e, a “Anistia” minguou na sequência, restando uma versão esvaziada. Resultado: a direita bolsonarista ficou com o ônus do desgaste sem colher nenhum benefício concreto.