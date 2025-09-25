Papa Leão XIV lamenta morte do arcebispo emérito de Campinas

O Papa Leão XIV expressou sua “proximidade espiritual” e pesar em mensagem enviada ao Brasil na quarta-feira (24), pela morte do arcebispo emérito de Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes, que faleceu na última segunda-feira (22), aos 98 anos.

A carta, endereçada ao arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Müller, destacou o “incansável zelo pastoral” de Dom Gilberto. O papa recordou sua trajetória como primeiro bispo da Diocese de Ipameri, depois arcebispo coadjutor e, posteriormente, arcebispo da Arquidiocese de Campinas, além de suas contribuições na CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

“Recordando o incansável zelo pastoral de Dom Gilberto ao longo do seu ministério episcopal — inicialmente como primeiro bispo da Diocese de Ipameri, em seguida como arcebispo coadjutor e posteriormente como arcebispo dessa sé metropolitana — bem como nas missões a ele confiadas no seio da Conferência Episcopal, o Santo Padre eleva aos céus as suas preces pelo eterno descanso do prelado”, diz trecho da mensagem.