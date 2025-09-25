25 de setembro de 2025
EM SOUSAS

Polícia prende homem que tentou matar ex na frente da filha

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SSP
Suspeito foi localizado em Joanópolis após perseguição; vítima, ex-companheira do acusado, passou por cirurgia mas não corre risco de morte.
Policiais civis da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas prenderam em flagrante, na tarde de quarta-feira (24), Dione José da Silva Xavier, acusado de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Rua Tibério Focesi, no Jardim Conceição, em Sousas, quando a vítima levava a filha de 9 anos até o transporte escolar.

Segundo as investigações, o homem atacou a ex-companheira com facadas. Familiares socorreram a vítima, que foi encaminhada a um hospital da região e submetida a cirurgia. O estado de saúde dela é estável.

Enquanto uma equipe colhia o depoimento da vítima no hospital, outra realizou perícia no local e ouviu testemunhas. As informações levaram os policiais até Joanópolis (SP), onde, com apoio da Polícia Civil local, Dione foi localizado e preso. No imóvel onde estava escondido, foi apreendida uma arma de airsoft.

O suspeito foi levado à 1ª DDM de Campinas. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva, destacando a gravidade do crime e o risco de fuga do indiciado.

