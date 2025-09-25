Polícia prende homem que tentou matar ex na frente da filha

Policiais civis da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas prenderam em flagrante, na tarde de quarta-feira (24), Dione José da Silva Xavier, acusado de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Rua Tibério Focesi, no Jardim Conceição, em Sousas, quando a vítima levava a filha de 9 anos até o transporte escolar.

Segundo as investigações, o homem atacou a ex-companheira com facadas. Familiares socorreram a vítima, que foi encaminhada a um hospital da região e submetida a cirurgia. O estado de saúde dela é estável.

Enquanto uma equipe colhia o depoimento da vítima no hospital, outra realizou perícia no local e ouviu testemunhas. As informações levaram os policiais até Joanópolis (SP), onde, com apoio da Polícia Civil local, Dione foi localizado e preso. No imóvel onde estava escondido, foi apreendida uma arma de airsoft.