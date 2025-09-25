Suspeito é preso por tentativa de furto de motocicleta em Sumaré

Na madrugada de quarta-feira (24), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante acusado de tentar furtar uma motocicleta no Jardim São Domingos, em Sumaré. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da Rua Casemiro Fortunato denunciaram que dois homens tentavam roubar uma moto estacionada em frente a uma casa. Ao perceberem que foram flagrados, os suspeitos fugiram em direção ao Rio Quilombo.

Durante as buscas, dois indivíduos foram localizados com as mesmas características descritas pelas testemunhas. A vítima reconheceu um deles como o autor da tentativa de furto, o que levou à prisão em flagrante.