Mulher é esfaqueada pelo ex-marido em frente à filha em Sousas

Uma tentativa de feminicídio chocou moradores de Sousas, distrito de Campinas, na manhã desta quarta-feira (24). A vítima de 34 anos, foi atacada a facadas pelo ex-marido por volta das 6h30, quando levava a filha de 9 anos até o transporte escolar, na Rua Tibério Focesi, no Jardim Conceição.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o agressor, de aproximadamente 35 anos, esperou o momento em que a mulher acompanhava a criança e desferiu um golpe de faca no abdômen da ex-companheira. A menina presenciou a cena e correu para casa em busca de ajuda. Familiares que estavam na residência socorreram a mulher até a chegada do resgate.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde passou por cirurgia de emergência. Médicos avaliam que houve lesões internas e possível perfuração de órgãos. A paciente permanece inconsciente e sedada.