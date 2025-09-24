25 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é esfaqueada pelo ex-marido em frente à filha em Sousas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Crime em Sousas, distrito de Campinas, deixou mulher de 34 anos gravemente ferida; agressor fugiu e é procurado pelas forças de segurança.
Uma tentativa de feminicídio chocou moradores de Sousas, distrito de Campinas, na manhã desta quarta-feira (24). A vítima de 34 anos, foi atacada a facadas pelo ex-marido por volta das 6h30, quando levava a filha de 9 anos até o transporte escolar, na Rua Tibério Focesi, no Jardim Conceição.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o agressor, de aproximadamente 35 anos, esperou o momento em que a mulher acompanhava a criança e desferiu um golpe de faca no abdômen da ex-companheira. A menina presenciou a cena e correu para casa em busca de ajuda. Familiares que estavam na residência socorreram a mulher até a chegada do resgate.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde passou por cirurgia de emergência. Médicos avaliam que houve lesões internas e possível perfuração de órgãos. A paciente permanece inconsciente e sedada.

O autor do crime conseguiu fugir levando a faca utilizada. Equipes da Polícia Militar e da GCM realizaram buscas nas regiões de Sousas e Joaquim Egídio, mas até o momento ele não foi encontrado.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, que apura o caso como tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado havia cerca de duas semanas, e não existia medida protetiva em vigor contra o agressor.

