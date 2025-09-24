Vendas de Natal em Campinas devem movimentar R$ 7,3 bilhões

As vendas de fim de ano na Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem alcançar R$ 7,3 bilhões, alta de 4,6% em relação a 2024, quando o volume foi de R$ 6,97 bilhões. Os dados foram divulgados pelo departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

Do montante previsto, R$ 4,18 bilhões devem ser movimentados na RMC e R$ 3,11 bilhões apenas em Campinas. O ticket médio por consumidor também deve subir para R$ 349, contra R$ 332 no ano passado, o que representa aumento de 4,87%.

Apesar do cenário econômico marcado por juros elevados, inadimplência e incertezas políticas e globais, a expectativa do setor é de otimismo. Para o economista da ACIC, Mário Eduardo Campos, o período mantém sua relevância. “O Natal é a data mais importante para o comércio. Mesmo diante das dificuldades, as famílias mantêm as tradições de celebração, o que aquece as vendas. A entrada do 13º salário também é fundamental para injetar recursos adicionais na economia neste último trimestre”, avaliou.