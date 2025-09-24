Laranja cai e manga dispara na Ceasa Campinas

A laranja pera apresentou a queda mais expressiva no levantamento semanal do Sacolômetro da Ceasa Campinas, referente ao período de 15 a 22 de setembro. O preço recuou 14,3%, passando a custar R$ 3,00 o quilo.

No movimento contrário, a manga palmer disparou 25,2%, chegando a R$ 5,56 o quilo. Outros produtos também registraram alta, como a banana nanica (+12,5%, R$ 4,50/kg) e o maracujá azedo (+7,7%, R$ 12,73/kg).

Segundo Paulo Palma, técnico de Mercado e Agricultura da Ceasa, a queda no preço da laranja está ligada ao aumento da oferta. “Estão aumentando os quantitativos de laranja – as variedades pera, valência e outras que também são usadas para consumo de mesa”, explicou.