PM apreende menores com moto furtada perto de escola em Campinas

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (23) com uma motocicleta furtada, nas proximidades de uma escola no bairro Vila Boa Vista, em Campinas. O flagrante foi feito por uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que realizava patrulhamento preventivo na região.
Segundo a corporação, a dupla estava em uma moto sem placa e sem capacetes. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois desceram do veículo e tentaram se esconder entre os alunos de uma escola próxima. A tentativa foi frustrada, e os policiais conseguiram realizar a abordagem.
Através do sistema de inteligência da PM, foi confirmado que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior. Um dos menores confessou a autoria do furto, informando que o crime foi cometido em conjunto com o colega apreendido.
Ambos foram conduzidos à Delegacia da Infância e Juventude, onde os pais foram chamados e acompanharam o registro da ocorrência. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.