25 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
DETIDOS

PM apreende menores com moto furtada perto de escola em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Veículo furtado foi recuperado próximo a uma escola na Vila Boa Vista; adolescentes tentaram se misturar a estudantes.
Veículo furtado foi recuperado próximo a uma escola na Vila Boa Vista; adolescentes tentaram se misturar a estudantes.

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (23) com uma motocicleta furtada, nas proximidades de uma escola no bairro Vila Boa Vista, em Campinas. O flagrante foi feito por uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que realizava patrulhamento preventivo na região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, a dupla estava em uma moto sem placa e sem capacetes. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois desceram do veículo e tentaram se esconder entre os alunos de uma escola próxima. A tentativa foi frustrada, e os policiais conseguiram realizar a abordagem.

Através do sistema de inteligência da PM, foi confirmado que a motocicleta havia sido furtada no dia anterior. Um dos menores confessou a autoria do furto, informando que o crime foi cometido em conjunto com o colega apreendido.

Ambos foram conduzidos à Delegacia da Infância e Juventude, onde os pais foram chamados e acompanharam o registro da ocorrência. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.

Comentários

Comentários