Tempestade derruba 62 árvores em acumulado de 68 mm em Campinas

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas seguem nesta terça-feira (23) com a remoção de galhos, troncos e limpeza de bocas de lobo após as fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (22).

Segundo a Defesa Civil, até as 22h30 foram registradas 97 ocorrências, sendo 62 quedas de árvores, sete quedas de galhos, além de postes e muros derrubados, alagamentos em imóveis e destelhamentos. O acumulado de chuva chegou a 66 milímetros em poucas horas, provocando transtornos em várias regiões.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, 12 equipes com cerca de 10 pessoas cada estão nas ruas desde a tarde de segunda. “Estamos com maquinário recolhendo e picando galhos e troncos de árvores que caíram com a chuva. Esse trabalho deve seguir por três a quatro dias”, explicou.