Tempestade derruba 62 árvores em acumulado de 68 mm em Campinas

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas seguem nesta terça-feira (23) com a remoção de galhos, troncos e limpeza de bocas de lobo após as fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (22).
Segundo a Defesa Civil, até as 22h30 foram registradas 97 ocorrências, sendo 62 quedas de árvores, sete quedas de galhos, além de postes e muros derrubados, alagamentos em imóveis e destelhamentos. O acumulado de chuva chegou a 66 milímetros em poucas horas, provocando transtornos em várias regiões.
De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, 12 equipes com cerca de 10 pessoas cada estão nas ruas desde a tarde de segunda. “Estamos com maquinário recolhendo e picando galhos e troncos de árvores que caíram com a chuva. Esse trabalho deve seguir por três a quatro dias”, explicou.
Além disso, 120 funcionários realizam varrição e limpeza de bueiros, especialmente nas grandes avenidas e pontos baixos da cidade, como as avenidas Orosimbo Maia, José de Souza Campos (Norte-Sul) e Princesa do Oeste. A estimativa é retirar cerca de 20 toneladas de resíduos por dia.
A prioridade, segundo a pasta, é liberar vias para o trânsito e o acesso a imóveis atingidos. A Defesa Civil segue em vistoria de edificações que possam ter sido comprometidas.