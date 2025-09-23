24 de setembro de 2025
CHUVARADA

Tempestade derruba 62 árvores em acumulado de 68 mm em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Equipes da Prefeitura trabalham em regime intensivo após 97 ocorrências registradas.
Equipes da Prefeitura trabalham em regime intensivo após 97 ocorrências registradas.

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas seguem nesta terça-feira (23) com a remoção de galhos, troncos e limpeza de bocas de lobo após as fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (22).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Defesa Civil, até as 22h30 foram registradas 97 ocorrências, sendo 62 quedas de árvores, sete quedas de galhos, além de postes e muros derrubados, alagamentos em imóveis e destelhamentos. O acumulado de chuva chegou a 66 milímetros em poucas horas, provocando transtornos em várias regiões.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, 12 equipes com cerca de 10 pessoas cada estão nas ruas desde a tarde de segunda. “Estamos com maquinário recolhendo e picando galhos e troncos de árvores que caíram com a chuva. Esse trabalho deve seguir por três a quatro dias”, explicou.

Além disso, 120 funcionários realizam varrição e limpeza de bueiros, especialmente nas grandes avenidas e pontos baixos da cidade, como as avenidas Orosimbo Maia, José de Souza Campos (Norte-Sul) e Princesa do Oeste. A estimativa é retirar cerca de 20 toneladas de resíduos por dia.

A prioridade, segundo a pasta, é liberar vias para o trânsito e o acesso a imóveis atingidos. A Defesa Civil segue em vistoria de edificações que possam ter sido comprometidas.

