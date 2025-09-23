24 de setembro de 2025
Foragido da Justiça é preso dentro de igreja em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Homem que descumpriu a saída temporária foi localizado dentro de uma igreja no Jardim do Lago II.
Um homem que estava foragido da Justiça por descumprir a saída temporária foi preso na noite desta segunda-feira (22), no bairro Jardim do Lago II, em Campinas. A abordagem foi feita por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que realizavam patrulhamento de rotina.

Segundo a corporação, o suspeito estava no interior de uma igreja quando foi identificado em averiguação por atitude suspeita. A confirmação de que se tratava de um procurado pela Justiça veio após consulta ao sistema de inteligência da PM.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) e ficou à disposição do Poder Judiciário.

