Foragido da Justiça é preso dentro de igreja em Campinas

Um homem que estava foragido da Justiça por descumprir a saída temporária foi preso na noite desta segunda-feira (22), no bairro Jardim do Lago II, em Campinas. A abordagem foi feita por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que realizavam patrulhamento de rotina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, o suspeito estava no interior de uma igreja quando foi identificado em averiguação por atitude suspeita. A confirmação de que se tratava de um procurado pela Justiça veio após consulta ao sistema de inteligência da PM.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) e ficou à disposição do Poder Judiciário.