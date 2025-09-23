Flávio Paradella: A mesma enxurrada de problemas

Choveu forte em Campinas nesta segunda-feira. E choveu muito, ninguém discute isso. Mas a cada temporal a cidade volta a encarar um mesmo roteiro: árvores derrubadas, ruas alagadas, energia interrompida e serviços públicos impactados. De novo, dois símbolos da gestão Dário Saadi ganharam os holofotes de forma nada positiva — o Hospital Mário Gattinho e o recém-entregue Mercado Municipal.

Um hospital que foi alçado à condição de vitrine política da administração voltou a registrar infiltrações e interdições. Dois consultórios e um leito precisaram ser fechados depois da entrada de água. Não é a primeira vez. Desde que entrou em funcionamento, a unidade tem enfrentado falhas estruturais em dias de chuva. É inadmissível que uma obra nova, que consumiu investimentos e foi apresentada como referência em saúde, não suporte as intempéries climáticas de uma cidade que convive com temporais todos os verões.

Mais constrangedor ainda foi ver o Mercadão, recém-reaberto após anos de obras, ser tomado pela água. O problema já havia sido apontado pelo próprio prefeito, que admitiu na entrega que o “lanternim” poderia causar transtornos. Se já se sabia, por que não foi corrigido no projeto? Cadê os engenheiros da Prefeitura? O Condepacc precisava autorizar mudanças? Então que se buscasse essa autorização antes. O que parece é que ou ninguém viu, ou se viu, não achou importante ou usou a máxima do “de vem em nunca”. O resultado: permissionários mais uma vez prejudicados, consumidores afastados e um patrimônio histórico exposto.