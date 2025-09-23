Ex-goleiro do Guarani, Neneca morre após infarto aos 45 anos

O ex-goleiro Neneca, que defendeu o Guarani em 2015, morreu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, em Rondonópolis (MT). Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde sexta-feira (19), após sofrer um infarto.

Neneca passou mal enquanto assistia a uma partida do sub-17 do União Rondonópolis. Socorrido, recebeu os primeiros atendimentos na UPA da cidade, mas foi transferido ao hospital devido à gravidade do quadro. Além do infarto, exames apontaram um aneurisma na artéria aorta, que exigiria cirurgia complexa. Apesar dos esforços da equipe médica, o ex-jogador não resistiu.

Em nota, o Guarani Futebol Clube lamentou a morte de Anderson Soares da Silva, o Neneca, que vestiu a camisa bugrina em 2015: “O ex-atleta se aposentou em 2022 e exercia a função de gerente de futebol no União Rondonópolis. O Guarani presta condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de luto”.