Monte Mor fecha unidade de saúde após chuvas de segunda

A forte chuva que atingiu Monte Mor na segunda-feira (22) provocou diversos estragos em diferentes bairros da cidade. A Defesa Civil, com apoio da Secretaria de Planejamento e Obras e da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, saiu às ruas para atender a população. Ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No Centro, uma árvore de grande porte caiu sobre dois veículos estacionados na rua Roberto Gonçalves Teixeira, interditando a via até a retirada dos galhos. Situações semelhantes ocorreram no Jardim Panorama e em outros pontos da cidade. Ao todo, foram 23 quedas de árvores registradas.

No Jardim Bela Vista, a rua Salomão Haddad Baruque teve a queda de seis placas de outdoor, que por pouco não atingiram pedestres. Já no Parque Imperial, um comércio sofreu destelhamento, assim como uma residência no bairro Quinhões da Boa Esperança.