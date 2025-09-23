24 de setembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Após segunda caótica, tempo fica estável a partir de hoje na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Durante o dia, o tempo melhora e a nebulosidade diminui, com sol a partir do período da tarde. As temperaturas ficam entre 15 e 26°C.
Após um dia de chuvas fortes na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o clima muda a partir desta terça-feira (23). A previsão ainda indica precipitações, mas de menor intensidade e volume.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a terça será de nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas durante a madrugada, quando a frente fria avança em direção a Minas Gerais.

Ao longo do dia, o tempo melhora e a nebulosidade diminui, permitindo a presença do sol no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 15°C e 26°C, com ventos de moderada a forte intensidade.

