Após segunda caótica, tempo fica estável a partir de hoje na RMC

Após um dia de chuvas fortes na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o clima muda a partir desta terça-feira (23). A previsão ainda indica precipitações, mas de menor intensidade e volume.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a terça será de nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas durante a madrugada, quando a frente fria avança em direção a Minas Gerais.

Ao longo do dia, o tempo melhora e a nebulosidade diminui, permitindo a presença do sol no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 15°C e 26°C, com ventos de moderada a forte intensidade.