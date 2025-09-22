Alerta em celulares antecipa tempestade em Campinas

A tarde desta segunda-feira (22) em Campinas foi marcada pelos smartphones em alerta para muitos moradores: às 13h53, celulares da região receberam um alerta sonoro da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que avisava sobre “temporais com rajadas de vento nas próximas horas em Campinas e região. Risco de queda de árvores e destelhamento. Abrigue-se”.
Sete minutos depois, a tempestade já atingia a região central, confirmando a gravidade do aviso. O alerta foi emitido pelo sistema Cell Broadcast, que envia mensagens de emergência para todos os celulares em uma área definida, sem necessidade de cadastro. O recurso sobrepõe o conteúdo em uso no aparelho e só pode ser fechado após confirmação do usuário, garantindo maior alcance.
Dia de muita chuva
Durante a manhã e início da tarde, foram 41 mm de chuva acumulados, com ventos que chegaram a 66 km/h no Campo dos Amarais. O temporal provocou seis pontos de alagamento, queda de árvore sobre um carro na Vila Itália e queda de galhos no Parque Taquaral. Ninguém ficou ferido.
Os alagamentos ocorreram nas avenidas Orosimbo Maia, Heitor Penteado, John Boyd Dunlop e Brasil, além da Rua Dr. Carlos de Campos e da Rua Barão de Atibaia. Até o fim da manhã, permaneciam bloqueios parciais na Heitor Penteado, na John Boyd Dunlop (acesso à Anhanguera) e na Brasil (sentido bairro-Centro).
A Emdec mobilizou 50 agentes de trânsito para monitorar o tráfego, orientar motoristas e sinalizar os bloqueios. Painéis eletrônicos também foram acionados para alertar sobre os pontos críticos.
O temporal afetou ainda prédios públicos. No Mercadão, a água entrou pelo lanternim; no Terminal Mercado, houve infiltrações por sobrecarga nas calhas; no Hospital Mário Gattinho, dois consultórios e um leito de enfermaria foram interditados; e oito Centros de Saúde registraram entrada de água, mas seguiram com atendimento normal.
Equipes da Secretaria de Serviços Públicos seguem em ação com 12 frentes de trabalho e 25 profissionais atuando na limpeza de bocas de lobo, desobstrução de vias e retirada de árvores e galhos.