Alerta em celulares antecipa tempestade em Campinas

A tarde desta segunda-feira (22) em Campinas foi marcada pelos smartphones em alerta para muitos moradores: às 13h53, celulares da região receberam um alerta sonoro da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que avisava sobre “temporais com rajadas de vento nas próximas horas em Campinas e região. Risco de queda de árvores e destelhamento. Abrigue-se”.

Sete minutos depois, a tempestade já atingia a região central, confirmando a gravidade do aviso. O alerta foi emitido pelo sistema Cell Broadcast, que envia mensagens de emergência para todos os celulares em uma área definida, sem necessidade de cadastro. O recurso sobrepõe o conteúdo em uso no aparelho e só pode ser fechado após confirmação do usuário, garantindo maior alcance.

Dia de muita chuva

Durante a manhã e início da tarde, foram 41 mm de chuva acumulados, com ventos que chegaram a 66 km/h no Campo dos Amarais. O temporal provocou seis pontos de alagamento, queda de árvore sobre um carro na Vila Itália e queda de galhos no Parque Taquaral. Ninguém ficou ferido.