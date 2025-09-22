Amparo decreta emergência hídrica e restringe uso de água tratada

A Prefeitura de Amparo decretou estado de emergência hídrica até 31 de dezembro de 2025 diante da queda acentuada na captação de água bruta e da redução no volume disponível para a população. O decreto proíbe práticas que representem desperdício, como lavagem de calçadas, ruas, fachadas e veículos com mangueira, além de rega de jardins sem sistema de gotejamento.

As medidas foram tomadas após indicadores apontarem dois meses seguidos sem chuvas e ausência de previsão de precipitações. Segundo o vice-prefeito e superintendente do SAAE, a vazão do Rio Camanducaia caiu para 20% da capacidade normal, o que acendeu o alerta para risco de colapso no abastecimento.

Entre as sanções previstas estão multas e suspensão do fornecimento para quem descumprir as regras. O decreto também obriga moradores e estabelecimentos a consertar vazamentos em torneiras, conexões e reservatórios.