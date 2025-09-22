Sumaré fiscaliza vans escolares e aplica advertências

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré realizou uma ação de fiscalização em veículos de transporte escolar. Ao todo, 16 vans foram vistoriadas pelas equipes técnicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação identificou três irregularidades: dois veículos com bancos que necessitam de manutenção e um condutor que não apresentou o curso obrigatório para transporte escolar. Nos três casos, os alvarás foram recolhidos e aplicadas advertências, já que era a primeira infração registrada pelos responsáveis.

Segundo a secretaria, os motoristas foram orientados a corrigir os problemas. Os veículos deverão ser reapresentados após os reparos e o condutor sem curso precisará apresentar a documentação regularizada para voltar à atividade.