Sumaré fiscaliza vans escolares e aplica advertências

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré realizou uma ação de fiscalização em veículos de transporte escolar. Ao todo, 16 vans foram vistoriadas pelas equipes técnicas.
A operação identificou três irregularidades: dois veículos com bancos que necessitam de manutenção e um condutor que não apresentou o curso obrigatório para transporte escolar. Nos três casos, os alvarás foram recolhidos e aplicadas advertências, já que era a primeira infração registrada pelos responsáveis.
Segundo a secretaria, os motoristas foram orientados a corrigir os problemas. Os veículos deverão ser reapresentados após os reparos e o condutor sem curso precisará apresentar a documentação regularizada para voltar à atividade.
O secretário de Mobilidade Urbana, Moisés Paschoalim, destacou que o objetivo vai além da punição. “Nosso objetivo não é apenas fiscalizar, mas garantir que os alunos tenham segurança e qualidade no transporte escolar. Estamos orientando os condutores para que regularizem rapidamente as situações identificadas e possam seguir trabalhando dentro da legalidade”, afirmou.