Homem tira R$ 14 mil da cueca e oferece a PMs para não ser preso

Um empresário, identificado como Jad Abdul Ghani, foi preso na madrugada de domingo (21) em Atibaia, após tentar subornar policiais militares com R$ 7 mil para evitar a prisão. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou a arremessar dinheiro para o alto e disse ser “amigo do prefeito”.

A prisão ocorreu depois que os PMs avistaram um carro trafegando de forma irregular. Ghani desceu do veículo, resistiu à revista pessoal e acabou sendo flagrado com R$ 14.650 escondidos na cueca e nos bolsos. Questionado sobre a origem do dinheiro, não soube explicar.

Em seguida, ofereceu propina: “Uma oferta séria: me prende se quiser porque eu vou processar se me prender, mas eu tenho última oferta para vocês... R$ 7.000; R$ 3.500; eu sumo daqui... você coloca na sua cueca e vai embora, meu parceiro”, disse ele, conforme o relato policial.