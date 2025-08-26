Mulher é achada morta em casa e polícia busca vizinho suspeito

Uma mulher identificada como Clara Letícia de Paula Gonçalves foi encontrada morta, com uma corda no pescoço, dentro de sua casa em Valinhos, na região de Campinas, na madrugada da última sexta-feira (22). A Polícia Civil trata o caso como homicídio e busca um vizinho da vítima, identificado como “Sandro”, como principal suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado no chão da sala após uma amiga da vítima vê-la pela janela e acionar a Polícia Militar. A perícia foi requisitada ao local.

Em depoimento, a amiga contou que na noite de quarta-feira (20) Clara disse ter medo de Sandro e pediu para que fosse até sua casa. A testemunha relatou ter visto o vizinho conversando com a vítima e deixou o local por volta das 23h55.