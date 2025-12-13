14 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NO DOMINGO

Campinas recebe 36° Anime Fest com convidados especiais

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Evento acontece neste domingo
Evento acontece neste domingo

A 36ª edição da Campinas Anime Fest ocupa o Liceu Salesiano, no Jardim São Domingos Sávio, neste domingo (14), das 10h às 19h. O festival reúne fãs de anime, games, séries e cultura pop com uma programação que inclui desde competições de cosplay até espaços temáticos e encontros com vozes conhecidas da dublagem brasileira.

Entre os destaques desta edição está a final da 16ª edição do Circuito Anime Fest de Cosplay, que promete reunir participantes de várias regiões em uma disputa de criatividade e performance.

Atrações confirmadas

Além do cosplay, o evento terá:

  • Torneios de Card Games e Beyblade;
  • Espaços temáticos dedicados a universos como Star Wars e Turma da Mônica;
  • Estúdios de fotografia para registros profissionais;
  • Artist Alley, área exclusiva para artistas independentes venderem quadrinhos, ilustrações e produtos autorais.

Presenças especiais

Os visitantes poderão interagir em painéis com profissionais reconhecidos do setor,como:

  • Lou Arash (relacionado ao universo Five Nights at Freddy's);
  • Feh Dantas e Erick Bougleux (dubladores);
  • Ovirtuu (criador de conteúdo de games).

Comentários

Comentários