A 36ª edição da Campinas Anime Fest ocupa o Liceu Salesiano, no Jardim São Domingos Sávio, neste domingo (14), das 10h às 19h. O festival reúne fãs de anime, games, séries e cultura pop com uma programação que inclui desde competições de cosplay até espaços temáticos e encontros com vozes conhecidas da dublagem brasileira.
Entre os destaques desta edição está a final da 16ª edição do Circuito Anime Fest de Cosplay, que promete reunir participantes de várias regiões em uma disputa de criatividade e performance.
Atrações confirmadas
Além do cosplay, o evento terá:
- Torneios de Card Games e Beyblade;
- Espaços temáticos dedicados a universos como Star Wars e Turma da Mônica;
- Estúdios de fotografia para registros profissionais;
- Artist Alley, área exclusiva para artistas independentes venderem quadrinhos, ilustrações e produtos autorais.
Presenças especiais
Os visitantes poderão interagir em painéis com profissionais reconhecidos do setor,como:
- Lou Arash (relacionado ao universo Five Nights at Freddy's);
- Feh Dantas e Erick Bougleux (dubladores);
- Ovirtuu (criador de conteúdo de games).