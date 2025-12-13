A 36ª edição da Campinas Anime Fest ocupa o Liceu Salesiano, no Jardim São Domingos Sávio, neste domingo (14), das 10h às 19h. O festival reúne fãs de anime, games, séries e cultura pop com uma programação que inclui desde competições de cosplay até espaços temáticos e encontros com vozes conhecidas da dublagem brasileira.

Entre os destaques desta edição está a final da 16ª edição do Circuito Anime Fest de Cosplay, que promete reunir participantes de várias regiões em uma disputa de criatividade e performance.

Atrações confirmadas

Além do cosplay, o evento terá:

Torneios de Card Games e Beyblade;

Espaços temáticos dedicados a universos como Star Wars e Turma da Mônica;

Estúdios de fotografia para registros profissionais;

Artist Alley, área exclusiva para artistas independentes venderem quadrinhos, ilustrações e produtos autorais.

Presenças especiais