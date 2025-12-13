Um motociclista de 38 anos, identificado como Jair Pereira Junior, morreu na sexta-feira (12) após uma colisão frontal com um caminhão na rua João Santarosa, no bairro São Luiz, em Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e confirmou a morte do homem ainda no local.

O motorista do caminhão transitava pela via em direção ao Centro quando avistou a motocicleta vindo em sentido contrário, aparentemente em alta velocidade. Em sua declaração, ele afirmou que tentou frear ao ver a moto se aproximar, mas não conseguiu evitar o impacto frontal. Após a colisão, o motociclista caiu sob o caminhão.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que não detectou presença de álcool em seu organismo. Ele colaborou com os procedimentos e prestou depoimento na delegacia.