Motociclista de 38 anos morre após colidir com caminhão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Jair Pereira Junior morreu aos 38 anos
Jair Pereira Junior morreu aos 38 anos

Um motociclista de 38 anos, identificado como Jair Pereira Junior, morreu na sexta-feira (12) após uma colisão frontal com um caminhão na rua João Santarosa, no bairro São Luiz, em Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e confirmou a morte do homem ainda no local.

O motorista do caminhão transitava pela via em direção ao Centro quando avistou a motocicleta vindo em sentido contrário, aparentemente em alta velocidade. Em sua declaração, ele afirmou que tentou frear ao ver a moto se aproximar, mas não conseguiu evitar o impacto frontal. Após a colisão, o motociclista caiu sob o caminhão.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que não detectou presença de álcool em seu organismo. Ele colaborou com os procedimentos e prestou depoimento na delegacia.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que encaminharam o caso para registro como homicídio culposo na direção de veículo automotor - quando não há intenção de matar. Peritos estiveram no local para coletar provas e reconstituir a dinâmica do acidente.

O corpo de Jair Pereira Junior foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. Não há informações sobre horário e local do velório e enterro.

