Um motociclista de 38 anos, identificado como Jair Pereira Junior, morreu na sexta-feira (12) após uma colisão frontal com um caminhão na rua João Santarosa, no bairro São Luiz, em Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e confirmou a morte do homem ainda no local.
O motorista do caminhão transitava pela via em direção ao Centro quando avistou a motocicleta vindo em sentido contrário, aparentemente em alta velocidade. Em sua declaração, ele afirmou que tentou frear ao ver a moto se aproximar, mas não conseguiu evitar o impacto frontal. Após a colisão, o motociclista caiu sob o caminhão.
O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que não detectou presença de álcool em seu organismo. Ele colaborou com os procedimentos e prestou depoimento na delegacia.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que encaminharam o caso para registro como homicídio culposo na direção de veículo automotor - quando não há intenção de matar. Peritos estiveram no local para coletar provas e reconstituir a dinâmica do acidente.
O corpo de Jair Pereira Junior foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. Não há informações sobre horário e local do velório e enterro.