Uma ação policial decorrente de um roubo a uma loja de videogames terminou com dois mortos e dois presos no Jardim Myrian, em Campinas, na tarde de sexta-feira (12). A intervenção ocorreu após os criminosos serem localizados pela polícia, graças ao rastreamento de um celular roubado.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro homens armados assaltaram uma loja do ramo por volta das 16h40. Eles renderam clientes e funcionários, levaram consoles, celulares e jogos e fugiram.

Usando o sinal de um dos aparelhos subtraídos, as equipes identificaram um endereço suspeito na rua Maurício Falcão Dalboni. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram suspeitos fugindo pelos muros e telhados da casa.