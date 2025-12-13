Uma ação policial decorrente de um roubo a uma loja de videogames terminou com dois mortos e dois presos no Jardim Myrian, em Campinas, na tarde de sexta-feira (12). A intervenção ocorreu após os criminosos serem localizados pela polícia, graças ao rastreamento de um celular roubado.
De acordo com o boletim de ocorrência, quatro homens armados assaltaram uma loja do ramo por volta das 16h40. Eles renderam clientes e funcionários, levaram consoles, celulares e jogos e fugiram.
Usando o sinal de um dos aparelhos subtraídos, as equipes identificaram um endereço suspeito na rua Maurício Falcão Dalboni. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram suspeitos fugindo pelos muros e telhados da casa.
Segundo a PM, ao entrarem no imóvel para uma busca, os policiais foram recebidos a tiros. Houve troca de tiros e, no confronto, dois homens morreram. Eles foram identificados como Cristhian Gabriel Fernandes dos Santos e Victor Hygor Gonçalves Ribeiro.
Dois outros suspeitos, identificados como Lucas Eduardo de Souza e Rodrigo Bizerra de Souza, foram detidos no local por outras equipes. Dentro da casa, os policiais encontraram todos os produtos roubados da loja de games.
Além disso, foi localizado um veículo Mitsubishi ASX, que havia sido furtado na cidade de São Paulo no dia 15 de novembro, e uma sacola com uma substância aparentando ser maconha. O caso está registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo majorado, receptação e tráfico de drogas.